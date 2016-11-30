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تعرف على أشهر حوادث سقوط طائرات فرق كرة القدم

29/11/2016

طائرة فريق تشابيكويسنى البرازيلى

تفاجأ العالم اليوم بكارثة كروية حيث سقطت  طائرة فريق تشابيكويسنى البرازيلى الذى كان متجها إلى كولومبيا لمواجهة فريق أتليتكو ناسيونال فى نهائي كأس سودا أمريكانا، الفاجعة التي أودت بحياة الفريق.

نستعرض في هذا التقرير العديد من كوارث كرة القدم المرتبطة بسقوط الطائرات:

1- كارثه السوبراجا

هي الكارثة التي أودت بحياة فريق من أعظم الفرق في تاريخ الكالتشيو الإيطالي وهو فريق تورينو أو كما أطلق عليه الجراندى تورينو (تورينو العظيم ) عام 1949.

الفريق فاز بلقب الاسكوديتو الإيطالي في الأربعينات خمس مرات وكان كابتن الفريق هو أحد أهم لاعبي إيطاليا عبر تاريخها وهو فالانتينو مازولا، سقطت الطائرة أثناء العودة من مباراة تكريم فرانشيسكو فيرارا نجم بنفيكا البرتغالي نتيجة اصطدامها بكنيسة السوبراجا في تورينو ومات الفريق بالكامل.

2- كارثه ميونخ

الكارثة التي راح ضحيتها خيرة لاعبي مانشستر يونايتد في  يوم 6 فبراير/شباط  1958 وعلى رأسهم الموهوب دنكن إدوارد صاحب ال 21 عاما، الفريق الذى كان يطلق عليه "أطفال باسبى" نسبة لمدربهم العظيم السير مات باسبى الذى أخرجهم من صفوف ناشئى مانشستر يونايتد.

أثناء عودة الفريق من مباراة دور الـ 8 في كأس أوربا بعد مواجهة فريق رد ستار بلجراد، سقطت طائرة مانشستر يونايتد في ميونخ عند الإقلاع مما أدى إلى وفاة  8 من أعضاء الفريق بجانب 15 فرد من ركاب الطائرة من الصحفيين وطاقم الطائرة.

3- كارثة اليانز ليما البيروفى

أثناء رحلة داخلية في البيرو، سقطت الطائرة العائدة من مباراة بالدوري فلقى كل لاعبى وإداري فريق اليانز ليما مصرعهم يوم  8 ديسمبر 1987، الطائرة كانت تقل 44 شخصا بينهم 6 من طاقم الطائرة ولم ينج منهم سوى الطيار فقط.

4- كارثه منتخب زامبيا

منتخب الشيبولوبلو أو الرصاصات النحاسية المنتخب الواعد وقتها كان في رحلة للعب مباراة في السنغال، كان للرحلة 3 محطات؛ الأولى في الكونغو ثم في الغابون ثم كوت ديفوار ثم السنغال ووقعت الطائرة بالقرب من سواحل الغابون في 27 أبريل 1993، ومات الفريق بالكامل إلا ثلاثة لاعبين أنقذهم القدر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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