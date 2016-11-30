ترمب يختار أحد معارضي "أوباما كير" لمنصب وزير الصحة

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب السياسي الجمهوري توم برايس لمهمة قيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، حسبما أعلن الفريق الانتقالي الخاص بترمب.

وكان برايس، رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب وعضو الكونغرس لست فترات برلمانية وجراح العظام المتمرس، معارضا صريحا لقانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي أطلقه الرئيس باراك أوباما والذي اشتهر باسم "أوباما كير".

ووصف ترمب برايس بأنه "طبيب شهير.. اكتسب سمعة لكونه يحل المشكلات وخبير في سياسة الرعاية الصحية."

وتابع ترمب "أنه مؤهل بصورة استثنائية لرعاية التزامنا بإلغاء واستبدال /أوباما كير/ وتقديم رعاية صحية بأسعار معقولة وبسهولة لكل أمريكي".

وكوزير للصحة، سيضطلع برايس على الأرجح بمهمة إلغاء أجزاء من قانون الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي وعد ترمب بأنه سوف يفعله في أول يوم له في المكتب البيضاوي.

وكان ترمب قد قطع وعدا عبر الموقع الإلكتروني لحملته الانتخابية قال فيه :"في اليوم الأول من إدارة ترمب، سوف نطالب الكونجرس بأن يمرر على الفور إلغاء أوباما كير".

ومع ذلك، قال ترمب عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" إن هناك أجزاء من القانون الذي تم تمريره في عام 2010 تحظى بتأييده، مثل السماح للشباب بعد بلوغهم بالبقاء ضمن خطة التأمين الخاصة بالوالدين لوقت أطول ومنع شركات التأمين من رفض التغطية بناء على الحالة الصحية قبل سريان التأمين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن برايس "خصم متشدد" لإصلاحات أوباما، ملمحا إلى فوائد هذه السياسة، التي زادت من عدد الأمريكيين الذين يتمتعون بتأمين صحي وفرضت عددا من القوانين الشعبية لحماية المستهلك.

وقال المتحدث جوش ارنست إنه متردد في التنبؤ بما يمكن أن يحدث في ظل إدارة ترمب مضيفا "سوف نرى ما إذا كانت الإصلاحات التي ستنفذها إدارة ترمب ترقى إلى المستوى المطلوب".

