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النفط يقفز 8% وسط توقعات بخفض كبير في إنتاج أوبك

30/11/2016

النفط يقفز 8% وسط توقعات بخفض إنتاج أوبك

قفزت أسعار النفط نحو 8% اليوم بالتزامن مع اجتماع بعض كبار منتجي النفط في العالم في فيينا للاتفاق على خفض في الإنتاج قد يكون أكبر من المتوقع.

وبحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 3.76 دولارا إلى 50.14 دولارا للبرميل متجها صوب تسجيل أكبر تغير يومي في تسعة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.55 دولارا إلى 48.78 دولارا للبرميل.

وبدأ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اجتماعا اليوم بمقر المنظمة في فيينا لبحث شروط الاتفاق المحتمل على خفض الإنتاج في مسعى لدعم الأسعار التي هبطت إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض.

وقال مصدر إن مندوبي المنظمة يناقشون خفضا أكبر من المتوقع في إنتاج النفط يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي توصلت أوبك إلى اتفاق مبدئي في الجزائر على كبح الإنتاج عند ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواه الحالي البالغ 33.64 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يرى أن العوامل الأساسية بالسوق تتحرك في المسار الصحيح ويعتقد أن المنظمة تقترب من التوصل لاتفاق.

وقال مندوب عراقي إن اتفاقا ما سيجري التوصل إليه وعبر وزير النفط الإيراني أيضا عن تفاؤله.

وكانت أسعار النفط نزلت أمس نحو 4%بفعل خلافات بين السعودية وإيران والعراق بخصوص تفاصيل الخفض المزمع في الإنتاج.

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