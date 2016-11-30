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النرويج تفرج عن إمام عراقي بعد إلغاء إيطاليا طلب تسليمه

30/11/2016

أمر النائب العام النرويجي اليوم الأربعاء بإطلاق سراح إمام كردي عراقي بعدما سحبت السلطات الإيطالية طلب تسليم وجهته للنرويج قبل عام للاشتباه بتدبيره هجمات.

وألقي القبض على الملا كريكار – الذي كان في وقت من الأوقات زعيما لجماعة أنصار الإسلام المتشددة – في النرويج في نوفمبر تشرين الثاني 2015 في إطار سلسلة من الاعتقالات في أنحاء أوروبا. وطلب ممثلو الادعاء الإيطاليون لاحقا تسليمه.

لكن مدير الادعاء العام في النرويج قال إن السلطات الإيطالية سحبت طلب تسليم رجل الدين من دون توضيح أسباب.

وجاء في بيان مدير الادعاء أنه "أمر بإطلاق سراح الملا كريكار."

وانصاعت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ للحكم الخاص بكريكار الذي كان شوكة في خاصرة الحكومات النرويجية المتعاقبة. وقالت في مؤتمر صحفي "هذا شيء يتعين علينا قبوله" مضيفة أن قرارات من هذا القبيل ليست بيد الساسة.

كانت المحكمة العليا في النرويج وافقت الأسبوع الماضي على تسليم كريكار الذي جاء إلى النرويج كلاجئ من العراق عام 1991 وقضى عدة فترات في السجن.

وقالت السلطات الإيطالية العام الماضي إن ما لا يقل عن 15 ممن يشتبه بأنهم أعضاء جماعة إسلامية "متشددة" ألقي القبض عليهم في ست دول أوروبية بتهمة التخطيط لهجمات في أوروبا والشرق الأوسط.

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