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العفو الدولية تطالب القاهرة برفع حظر السفر عن الناشطات

30/11/2016

طالبت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الثلاثاء، السلطات المصرية بـ"رفع حظر السفر فورا عن الناشطات"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد خلاله شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري فقط منع 5 حقوقيين بينهم ناشطتان من السفر خارج البلاد.

وقالت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تدوينة لها، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان (يحتفل به في 29 نوفمبر/تشرين ثان من كل عام)، نطالب السلطات المصرية برفع حظر السفر فورا عن الناشطات".

وفي الوقت الذي لم توضح فيه المنظمة عدد الناشطات التي تحدثت عن منعهن من السفر، أرفقت مع التدوينة صورا لثلاث ناشطات مصريات في مجال حقوق الإنسان، هن: "عزة سليمان، عايدة سيف الدولة، ومزن حسن"، دون تفاصيل.

وشهد شهر نوفمبر/ تشرين ثان الجاري على فترات منع 5 ناشطين وحقوقيين من السفر، بناء على قرارات قضائية مختلفة، وهم مالك عدلي وأحمد راغب وعزة سليمان، عايدة سيف الدولة، وعبدالحفيظ طايل.

وكان الناشط والمدون وائل عباس تعرض للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء عودته من بروكسل، كما تم منع الإعلامي المصري البارز عمرو الليثي من السفر خارج البلاد، خلال الشهر الجاري أيضا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، مُنعت الناشطة الحقوقية مُزن حسن من السفر، أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها؛ لاتهامها فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التمويل الأجنبي".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة مصرية، التحفظ على أموال خمسة حقوقيين مصريين، بينهم جمال عيد، وحسام بهجت، وعبد الحفيظ طايل، بجانب 3 مؤسسات حقوقية غير حكومية بينها مؤسسة "نظرة للدراسات النسوية" التي تعمل بها مُزن حسن، لاتهامهم فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التمويل الأجنبي"، ولم يصدر حكما نهائيا فيها بعد.

ويُحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي"، وفق أوراق القضية.

يأتي ذلك بينما وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، مساء أمس الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أثيرت انتقادات محلية ودولية ضده.

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