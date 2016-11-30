التدخين يزيد الإصابة بأزمات قلبية لدى الشباب 8 مرات

التدخين يضاعف الإصابة بأزمات قلبية 8 مرات

أوضحت دراسة بريطانية أن خطر إصابة المدخنين البالغين من الشبان بأزمة قلبية كبيرة يزيد ثماني مرات بالمقارنة مع نظرائهم الذين لم يدخنوا أو من أقلعوا عن التدخين.

ويقول الباحثون إن البالغين الأكبر سنا الذين يدخنون عرضة بشكل أكبر أيضا للإصابة بأزمات قلبية عمن هم في نفس سنهم من غير المدخنين.

وقال كبير الباحثين الطبيب إيفر جريتش من مركز ساوث يوركشير للقلب في مستشفى نورثرن جنرال بشيفيلد إن الكثيرين يقللون من شأن المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين.

وقال جريتش "يبدو أن الكثير من المرضى على دراية بأن هناك بعض مخاطر الإصابة بأزمات قلبية مع التدخين لكنهم لا يعلمون أن المخاطر أكثر من المعتاد".

وكتب جريتش وزملاؤه في دورية جورنال هارت أنه تم الربط بين التدخين وزيادة فرصة الإصابة بمشاكل في القلب والأوعية الدموية منذ الخمسينات، ويصاب المدخنون بأزمات قلبية في سن صغيرة إلا أنه لم تبحث أي دراسة من قبل في حدوث أزمات قلبية للمدخنين الشبان في بيئة مجتمعية محلية.

وفي الدراسة الجديدة استخدم الباحثون معلومات جمعوها من عام 2009 حتى عام 2012 عن أشخاص يزيد عمرهم عن 18 عاما في ساوث يوركشير، من بين هؤلاء ألف و727 شخصا عولجوا من أزمات قلبية كبيرة ناجمة عن انسداد في أحد شرايين القلب الرئيسية.

ومن بين هؤلاء المرضى 49% مدخنون ونحو 27% كانوا أقلعوا عن التدخين ونحو 24% غير مدخنين.

وبتطبيق النتائج على سكان ساوث يوركشير توصل الباحثون إلى أنه في مجموعة من مئة ألف شخص يمكن أن يصاب 60 مدخنا تحت سن الخمسين بأزمة قلبية كل عام مقارنة مع إجمالي سبعة من غير المدخنين ومن أقلعوا عن التدخين في نفس الفئة العمرية.

وقال جريتش "يمكن استخدام هذه البيانات لتوعية الناس بشكل أفضل بالمخاطر وتشجيعهم ومساعدتهم بشكل إيجابي."