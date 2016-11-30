ارقص ومارس الرياضة كي يطول عمرك

الرقص والرياضة لإطالة العمر

قال علماء إن السباحة ورياضات المضرب والتمارين الإيقاعية لها علاقة بدرء خطر الموت وخاصة الحد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو الجلطة.

وبعد دراسة لأشكال مختلفة من التمارين ومستويات الخطورة فيها خلص الباحثون إلى أن ممارسة أنواع معينة من الرياضة أظهرت فوائدها الكبيرة على الصحة العامة ، ودعوا الأطباء وصناع السياسات إلى تشجيع الناس عليها.

وجاء بالبحث الذي نشرته الدورية البريطانية للطب الرياضي أنه ما من فائدة إضافية تعود على من يفضلون الجري وكرة القدم؛ لكن خبراء مستقلين قالوا إن الأمر يعود إلى طريقة إجراء الدراسة فحسب.

وقال تيم شيكو وهو استشاري قلب في جامعة شيفيلد البريطانية ردا على طلب للتعليق على النتائج "يجب ألا يساء تفسير هذه الدراسة على أنها تشير إلى أن الجري وكرة القدم لا تحمي من أمراض القلب."

وحللت الدراسة بيانات 11 مسحا سنويا للصحة في أنجلترا وأسكتلندا بين عامي 1994 و2008 على 80 ألفا و306 من البالغين بمتوسط عمر 52 عاما.

وسئل المشاركون عن نوع التمارين الرياضية التي يمارسونها ومدتها خلال الأسابيع الأربعة السابقة وما إذا كان ذلك قد جعلهم منهكين ويتصببون عرقا.

وجرى تعقب كل الحالات على مدى تسع سنوات ، وقد توفى 8 آلاف و790 من المشاركين بالدراسة نتيجة لأسباب مختلفة وتوفى ألف و909 نتيجة لمرض القلب أو الجلطة.

وبشكل عام توصلت الدراسة إلى أن خطر الوفاة كان أقل بنسبة 47 % بين من يلعبون رياضات المضرب وأقل بنسبة 28% بين من يمارسون السباحة وأقل بنسبة 27% بين من يمارسون التمارين الرياضية الإيقاعية.