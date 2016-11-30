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أندية برازيلية تعرض إعارة لاعبيها لفريق تشابيكوينسي

30/11/2016

عرضت عدة أندية برازيلية تقديم المساعدة في إعادة تكوين فريق تشابيكوينسي الذي لقى معظم لاعبيه حتفهم في حادث طائرة.

وكان أحد المقترحات التي جاءت في بيان لعدد من الأندية هو إعارة بعض لاعبيها مجانا للنادي المنكوب.

وقالت الأندية إنها ستطلب من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميا إلغاء هبوط الفريق خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وأعلن نادي بالميراس، بطل الدوري البرازيلي، أنه سيطلب من اتحاد اللعبة السماح له بلعب المباراة الأخيرة للمسابقة مرتديا قميص تشابيكونسي.

وتم تأجيل المرحلة الأخيرة من الدوري البرازيلي والتي كان من المقرر أن تلعب نهاية الأسبوع الجاري إلى الحادي عشر من ديسمبر/ كانون أول المقبل.

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