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ألمانيا تعتقل عضوا بالمخابرات خطط لتفجير قنبلة

29/11/2016

الشرطة الألمانية – أرشيفية

قالت المخابرات الداخلية الألمانية اليوم الثلاثاء إن مواطنا ألمانيا عمل لدى المخابرات اعتقل بتهمة الإدلاء بتصريحات "إسلامية متشددة" على الإنترنت وكشف معلومات داخلية تخص الوكالة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

ورفض متحدث باسم المخابرات الداخلية الإدلاء بتفاصيل عن منصب الرجل داخل الوكالة أو متى انضم لها. كما رفض التعقيب على تقرير صحيفة دي فيلت بأن الرجل البالغ من العمر 51 عاما كان يخطط لتفجير قنبلة في مكتب الوكالة المركزي في كولونيا.

وقال المتحدث "لا يوجد دليل حتى الآن على أن هناك خطرا ملموسا على أمن المخابرات الداخلية أو موظفيها."

وتابع قوله "الرجل متهم بالإدلاء بتصريحات "إسلامية" على الانترنت باستخدام اسم وهمي وبكشف معلومات داخلية خاصة بالوكالة في غرف للدردشة على الإنترنت.. الرجل تصرف بشكل مبهم خلال عملية تعيينه وتدريبه وفي مجال مسؤوليته".

وقالت مجلة دير شبيغل في موقعها الإلكتروني إن الوكالة علمت بأمر أنشطة الرجل للمرة الأولى قبل نحو أربعة أسابيع.

وقال هانز جورج ماسن مدير الوكالة لرويترز في مقابلة في وقت سابق هذا الشهر إن المخابرات الداخلية تقدر أن هناك نحو 40 ألف "إسلامي" في ألمانيا بينهم 9200 سلفي.

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