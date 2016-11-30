أردوغان: أمام تركيا بدائل عدة عن الاتحاد الأوربي

أردوغان:تركيا أمامها بدائل عن الاتحاد الاوربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لم تتخل عن طموحها بالانضمام إلى الاتحاد الاوربي؛ لكن لديها "العديد من البدائل الأخرى" في حال تعثر ذلك، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين انقرة وبروكسل توترا شديدا.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه في مؤتمر دولي في اسطنبول "لم نغلق بعد مسألة الانضمام إلى الاتحاد الاوربي لكن يجب أن لا ينسى أحد أن تركيا لديها دائما العديد من البدائل الأخرى".

وكان الرئيس التركي قد هدد الأسبوع الماضي بـ"فتح الحدود" للسماح بمرور المهاجرين الراغبين في الوصول الى أوربا غداة تبني البرلمان الأوربي قرارا غير ملزم يدعو إلى تجميد مؤقت لمفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد.

وقال أردوغان إن التصويت غير الملزم في البرلمان الأوربي أغضب تركيا مضيفا أن بلاده ليست لديها حاليا مشاعر "إيجابية" حيال محادثات الانضمام.

وأكد انه إذا توقفت مساعي الانضمام إلى الاتحاد الاوربي "فسنواصل طريقنا بتقييم أحد هذه البدائل".

وأضاف "لا أجد من الصواب الكشف عنها هنا لكننا بالتأكيد سنواصل محادثاتنا مع هذه البدائل".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طرح أردوغان مرة أخرى فكرة الانضمام إلى روسيا والصين في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تجمع أمني واقتصادي فضفاض، يضم دولا أخرى هي كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان؛ إلا أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم قال في مقابلة متلفزة الأسبوع الماضي أن منظمة شنغهاي ليست بديلا عن محادثات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الاوربي.

وتقدمت تركيا رسميا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الاوربي عام 1987، الا أن المحادثات لم تبدأ إلا عام 2005، رغم أن تطلعات انقرة لأن تصبح جزءا من الاتحاد تعود الى ستينات القرن الماضي.