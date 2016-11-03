مصر: هاشتاج "تعويم_ الجنيه" يتصدر .. شاهد أبرز التغريدات

تصدر هاشتاج "تعويم _الجنيه" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الخميس بعد قرار المركزي المصري خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 48 في المائة ليسجل الدولار 14 جنيها و30 قرشا للبيع مقابل 8 جنيهات و80 قرشا أمس الأربعاء.

وقال البنك المركزي إن القرار جاء لتحرير سعر الصرف بما يتماشى مع قوى العرض والطلب.

واختلفت الآراء بشأن القرار فبينما اعتبره مؤيدون للنظام خطوة جيدة تأخرت كثيرا قال معارضوه إنه دليل على فشل سياسات النظام وإشارة بدء إلى موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات.

وكتب الناشط السياسي ممدوح حمزة على حسابه بموقع تويتر:": أكبر جريمة في حق الشعب المصري تعويم الجنيه وهذا لصالح المستثمرين وسماسرتهم من رجال الأعمال المصريين".

فيما كتبت حركة شباب 6 أبريل على تويتر: بالأمس صالت وجالت الأذرع الإعلامية للجنرال بأن الدولار ينهار وسيصل لـ 7 جنيهات واليوم تم تعويم الجنيه والدولار 14 جنيها و30 قرشا في البنوك # كاذبون.

وكتب الإعلامي جمال سلطان : بتنا ليلة أمس على صريخ إعلامي : الدولار ينهار واستيقظنا صباحا على صريخ إعلامي الجنيه ينهار "هي دي مصر يا جماعة".

وسجل الدولار في السوق السوداء بمصر 18 جنيها قبل يومين لكنه تراجع أمس وخرجت صحف ووسائل إعلام مصرية تهلل بتراجع الدولار أمام الجنيه لكن بعد ساعات فوجئت بإعلان الحكومة خفض قيمة العملة الوطنية رسميا.

وتنوعت تغريدات النشطاء على مواقع التواصل ، فقالت "هبة زيدان" "الناس بتاعت شهادات قناة السويس .. إزيكم دلوقتي" في إشارة إلى حملة شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع حفر قناة السويس التي طرحتها الحكومة المصرية شهر سبتمبر أيلول 2014 وجمعت نحو 64 مليار جنيه لنحو مليون و100 ألف عميل ومدة استحقاقها بعد 5 سنوات بفائدة 12%.

ويقول اقتصاديون إن حملة هذه الشهادات من أكبر الخاسرين جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة لتراجع قيمة مدخراتهم.

كما نشر مغردون صورا ساخرة "كومكس" من قرار تعويم الجنيه المصري.