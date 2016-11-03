البث الحي
منوعات

مصر: هاشتاج "تعويم_ الجنيه" يتصدر .. شاهد أبرز التغريدات

3/11/2016

تصدر هاشتاج "تعويم _الجنيه" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الخميس بعد قرار المركزي المصري خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 48 في المائة ليسجل الدولار 14 جنيها و30 قرشا للبيع مقابل 8 جنيهات و80 قرشا أمس الأربعاء.

وقال البنك المركزي إن القرار جاء لتحرير سعر الصرف بما يتماشى مع قوى العرض والطلب.

واختلفت الآراء بشأن القرار فبينما اعتبره مؤيدون للنظام خطوة جيدة تأخرت كثيرا قال معارضوه إنه دليل على فشل سياسات النظام وإشارة بدء إلى موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات.

وكتب الناشط السياسي ممدوح حمزة على حسابه بموقع تويتر:": أكبر جريمة في حق الشعب المصري تعويم الجنيه وهذا لصالح المستثمرين وسماسرتهم من رجال الأعمال المصريين".

فيما كتبت حركة شباب 6 أبريل على تويتر: بالأمس صالت وجالت الأذرع الإعلامية للجنرال بأن الدولار ينهار وسيصل لـ 7 جنيهات واليوم تم تعويم الجنيه والدولار 14 جنيها و30 قرشا في البنوك # كاذبون.

وكتب الإعلامي جمال سلطان : بتنا ليلة أمس على صريخ إعلامي : الدولار ينهار واستيقظنا صباحا على صريخ إعلامي  الجنيه ينهار "هي دي مصر يا جماعة".

وسجل الدولار في السوق السوداء بمصر 18 جنيها قبل يومين لكنه تراجع أمس وخرجت صحف ووسائل إعلام مصرية تهلل بتراجع الدولار أمام الجنيه لكن بعد ساعات فوجئت بإعلان الحكومة خفض قيمة العملة الوطنية رسميا.

وتنوعت تغريدات النشطاء على مواقع التواصل ، فقالت "هبة زيدان" "الناس بتاعت شهادات قناة السويس .. إزيكم دلوقتي" في إشارة إلى حملة شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع حفر قناة السويس التي طرحتها الحكومة المصرية شهر سبتمبر أيلول 2014 وجمعت نحو 64 مليار جنيه  لنحو مليون و100 ألف عميل ومدة استحقاقها بعد 5 سنوات بفائدة 12%.

ويقول اقتصاديون إن حملة هذه الشهادات من أكبر الخاسرين جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة لتراجع قيمة مدخراتهم.

كما نشر مغردون صورا ساخرة "كومكس" من قرار تعويم الجنيه المصري.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

استشهاد عاملين فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(فيديو)

مقتل فلسطينيَين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)