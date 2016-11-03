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شاهد: 6 أهداف في تعادل مثير لريال مدريد بدوري الأبطال

2/11/2016

أنقذ الكرواتي ماتيو كوفاسيتش فريقه ريال مدريد الإسباني من الفخ البولندي وانتزع له التعادل  3 / 3 في الوقت القاتل من مباراته اليوم الأربعاء أمام مضيفه ليغيا وارسو البولندي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز بوروسيا دورتموند الألماني على سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1 / صفر.

وتأهل دورتموند إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة بغض النظر عن نتيجة مباراتيه الأخيرتين في المجموعة حيث رفع رصيده إلى عشر نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام الريال فيما تجمد رصيد سبورتنغ لشبونة عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وحصد ليغيا وارسو نقطته الأولى في هذه المجموعة لكنه ظل في قاع المجموعة.

في وارسو ، باغت الريال مضيفه بهدف مبكر للغاية سجله الويلزي جاريث بيل  بعد 57 ثانية فقط ليكون أسرع هدف للفريق في بطولة دوري أبطال أوربا.

وعزز الفرنسي كريم بنزيمة تقدم الفريق بهدف ثان في الدقيقة 35 قبل أن يرد ليغيا وارسو بثلاثة أهداف سجلها فاديس أودجيجا وميروسلاف رادوفيتش  وتيبول مولين في الدقائق 40 و58 و83 قبل أن يحرز ماتيو كوفاسيتش هدف  التعادل الثمين للريال في الدقيقة 85 .

وبدد هذا الهدف آمال ليغيا وارسو تماما حيث أطاح به من دوري الأبطال وإن ظل الأمل قائما أمام الفريق لانتزاع المركز الثالث والانتقال للعب في الدوري الأوربي.

وفي المقابل ، حرم التعادل في مباراة اليوم فريق الريال من التأهل المبكر إلى دور الستة عشر.

 

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