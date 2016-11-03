شاهد: خوذات الوسادة الهوائية أكثر أمانا من الخوذة العادية

قال فريق من الباحثين في جامعة ستانفورد الأمريكية إن الخوذة التي تم تزويدها بوسادة هوائية أكثر أمنا لراكبي الدراجات من الخوذة العادية.

وقال الباحثون إن التجارب التي أجروها تشير إلى أن الخوذة المزودة بوسادة هوائية توفر مستوى أكثر أمنا بخمس مرات عن الخوذة العادية. وأضافوا إنه بينما تم تصميم الخوذة العادية للحيلولة دون وقوع كسور في الجمجمة، لكنها لا توفر حماية لإصابة المخ التي قد تحدث بسبب تمدد أنسجته نتيجة للتسارع خلال الحوادث.

لكن الفريق حذر من أن تأخر عمل الوسادة الهوائية يمثل خطرا قد يكون أكبر من استخدام الخوذة العادية.

وتم طرح الخوذة المزودة بالوسادة الهوائية للبيع في بعض دول أوربا فيما لم تتم الموافقة على بيعها في الولايات المتحدة حتى الآن.