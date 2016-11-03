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شاهد: خطأ "مُحرج " لنجل زيدان في دوري الأبطال

3/11/2016

ارتكب نجل المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، لوكا زيدان، خطأ فادحا في المباراة التي فاز فيها الفريق الثاني لريال مدريد على نظيره ليغيا وارسو، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوربا للشباب، ليعرض نفسه للانتقاد مجددا بعد "الأخطاء الساذجة" التي ارتكبها في مباريات أخرى مع فريقه.

وحاول زيدان التصدي لتسديدة بعيدة المدى من أحد لاعبي الفريق البولندي، لكن الكرة تجاوزته وسكنت شباك فريقه بطريقة غريبة، لتعود أخطاء هذا الحارس للواجهة مجددا.

ولحسن حظ ابن أسطورة كرة القدم العالمية، زين الدين زيدان، أن هذا الهدف لم يكلف فريقه نقاطا، إذ كان الفريق الملكي متقدما بهدفين نظيفين، ليتأهل أبناء مدريد إلى الدور الثاني في البطولة.

وكان زيدان قد تعرض لانتقادات لاذعة من جماهير الريال التي اعتبرت أنه لا يستحق حراسة مرمى ملوك العاصمة الإسبانية، واتهمته بارتكاب "أخطائه الساذجة".

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