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شاهد: خطأ فادح لحارس منتخب مصر بالدوري المحلي

3/11/2016

ارتكب حارس منتخب مصر ونادي وادي دجلة خطأ فادحا في مباراة فريقه اليوم الخميس أمام  مصر المقاصة بالدوري المصري.

المباراة انتهت بتصدر مصر للمقاصة الدوري مؤقتا بفوزه 4-2 على وادي دجلة في افتتاح الجولة الثامنة للبطولة.

المقاصة كان سباقا بالتهديف بهدفين سجلهما باولين فوافي في الدقيقة 38، ونانا بوكو في الدقيقة 51 بخطأ قاتل من عصام الحضري حيث مرت الكرة من بين قدميه بعد تسديدة من اللاعب الغاني.

وعادل وادي دجلة النتيجة بهدفين متتاليين سجلهما عرفة السيد في الدقيقة 58 ومصطفى طلعت في الدقيقة 61.

لكن التهديف كان من نصيب المقاصة مرة أخرى حيث سجل أحمد الشيح هدفه السابع هذا الموسم بركلة جزاء سجلها في الدقيقة 76 من عمر المباراة ليمنح فريقه التقدم مرة أخرى، ثم سجل نانا بوكو هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

فوز المقاصة صعد به للمركز الأول مؤقتا – انتظارا لمقابلة طنطا مع الأهلي ظهر الجمعة – برصيد 18 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك.

ويمتلك الأهلي 17 نقطة في المركز الثاني، وفي الوقت نفسه بقى دجلة في المركز الثامن بـ11 نقطة.

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