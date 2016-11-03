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شاهد: حراس حديقة حيوان يجمعون طيور البجع قبل الشتاء

3/11/2016

يقوم الحراس في حديقة حيوان دوفور كرالوف في التشيك بجمع طيور البجع في الحديقة لوضعها في مأوى خاص لقضاء فصل الشتاء.

ويجب أن تعيش طيور البجع في درجة حرارة ما بين 10 إلى 15 درجة. وتنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء في التشيك إلى ما دون الصفر.

ويشير مسؤولو الحديقة إلى أن الطيور تعرف طريقها إلى المأوى جيدا ولكنهم يجمعونها خوفا من تعرضها للإصابة خلال الرحلة إليه.

ويقول مسؤولو الحديقة إن فصل الشتاء يكون فرصة رائعة لإجراء الفحوص الطبية اللازمة على الطيور، كما أنها يكون فرصة للطيور للتكاثر.

وتضم الحديقة، التي يعود تاريخها إلى عام 1946، 34 بجعة. وهي حديقة حيوانات ذات مناطق مفتوحة للحيوانات الأفريقية.

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