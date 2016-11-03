شاهد: تطور سعر الدولار في مصر خلال 13 عاما

المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس تحرير "تعويم" سعر قيمة الجنيه وفق آليات العرض والطلب بحيث تقرر خفض قيمة الجنيه بنسبة 48% مؤقتا ليسجل الدولار 13 جنيها مع هامش تحرك 10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا.

ويقصد بالتعويم المدار ترك سعر صرف العملة يتحدد وفقاً للعرض والطلب غير أن هناك نوعين من التعويم الأول "التعويم الحر" وهو أن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر الصرف وبالتالي يبقى سعر الصرف خاضعا لقواعد السوق والثاني "التعويم المدار" هو أن يتدخل البنك المركزي بصفة دورية كصانع لسوق الصرف، وبالتالي يحدد البنك المركزي أسعار بيع وشراء العملة المحلية، ويتدخل في كثير من الأحيان في شراء وبيع العملة المحلية والعملات الأجنبية.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية حادة مع تراجع إيرادات النقد الأجنبي من مصادرها المعتادة مثل السياحة وقناة السويس.

وقبل يومين سجل الدولار 18 جنيها مصريا في السوق السوداء مقابل 8.88 جنيها في البنوك "قبل تحرير سعر الصرف".

وتنتقد المعارضة النظام المصري بسبب تدني الوضع الاقتصادي وانهيار العملة إلى مستويات غير مسبوقة وفيما يلي تطور سعر الدولار من 2003 وحتى 2016.

من عام 2003 حتى عام 2004 وصل سعر الدولار إلى 6 جنيهات

من عام 2004 حتى 2005 وصل سعر الدولار إلى 6 جنيهات و30 قرشا

من عام 2005 وحتى 2010 وصل سعر الدولار إلى 5 جنيهات و75 قرشا

وفي 24 يناير 2011 وصل سعر الدولار إلى 5 جنيهات و81 فرشا

وفي 31 مايو 2012 وصل سعر الدلار إلى 6 جنيهات و6 قروش

وفي 31 مايو 2013 وصل سعر الدولار إلى 7 جنيهات وقرش واحد

وفي 31 مايو 2014 وصل سعر الدولار إلى 7 جنيهات و15 قرشا

وفي 3 نوفمبر 2016 وصل سعر الدولار إلى 13 جنيها