شاهد: أعمال شغب عقب مباراة كرة قدم في المغرب

شهد الملعب الكبير لمدينة طنجة شمال المغرب أحداث عنف وشغب أعقبت مباراة لكرة القدم جمعت فريق المدينة مع نادي المغرب الفاسي مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس العرش للموسم الرياضي 2015- 2016.

واندلعت أعمال العنف بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، إذ أسهم هذا في تأهل المغرب الفاسي على حساب مضيفه. وتحولت المدرجات إلى مسرح للاشتباكات بين مشجعي الفريقين، قبل أن تمتد إلى خارج الملعب.

وأوقعت هذه الأحداث جرحى، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية، وتسببت بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة، وتلك التابعة للشرطة المحلية.

وأظهرت فيديوهات وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من الأحداث التي أعقبت المباراة.