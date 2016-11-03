ساويرس: تحرير سعر الجنيه يحقق الاستقرار

الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

قال الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اليوم الخميس في تصريح تلفزيوني إن تحرير سعر الجنيه المصري "خطوة متأخرة" لكنه توقع أن تحقق "الاستقرار" لسوق الاستثمار في مصر.

وقال ساويرس في تصريح لقناة سي.إن.بي.سي عربية إن المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية بسبب شح الدولار ووجود سوق سوداء له.

وحرر البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية في وقت سابق اليوم وحدد مستوى استرشاديا عند 13 جنيها للدولار مقارنة مع السعر المعروض للعملة الأمريكية منذ مارس آذار وهو 8.88 جنيه.

وقال رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة اليوم الخميس في تصريح تلفزيوني لقناة سي.إن.بي.سي عربية إن تحرير سعر الجنيه المصري سيشجع على الاستثمار في مصر.