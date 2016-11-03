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زعيم تنظيم الدولة يدعو في تسجيل صوتي إلى غزو تركيا

3/11/2016

أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة

دعا زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي مقاتلي التنظيم لمواجهة القوات المهاجمة لمدينة الموصل بكل قوتهم وبكل الأساليب، مؤكدا ثقته في النصر.

وحذر في تسجيل صوتي نشرته مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم، مقاتلي التنظيم من الانسحاب أو الهرب من معركة الموصل.

كما تحدث زعيم تنظيم الدولة عن الدور التركي في معركة الموصل، ودعا مناصريه لمهاجمة تركيا.

وفي التسجيل الصوتي الذي يعد الأول منذ بدء معركة الموصل، أعرب البغدادي لأنصاره عن ثقته في النصر. وقال "إن هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا ويقينا راسخا بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة للنصر المكين وإرهاصا للفتح المبين الذي وعد الله عباده".

ودعا البغدادي أهل الموصل إلى قتال "أعداء الله"، وقال لمن سماهم "قوافل الاستشهاديين.. حولوا ليل الكافرين نهارا وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا".

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل الصوتي الذي تبلغ مدته 31دقيقة.

كانت آخر رسالة صوتية للبغدادي في ديسمبر كانون الأول 2015 وطمأن فيها أتباع التنظيم وأنصاره بأن الضربات الجوية التي تنفذها روسيا والتحالف الذي تقوده أمريكا فشلت في إضعاف التنظيم في سوريا.

ودعا البغدادي وهو عراقي واسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي أهل الموصل إلى قتال "أعداء الله".

ومعركة استعادة الموصل التي بدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول بدعم جوي وبري من التحالف بقيادة أمريكيا تعد الأكبر في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وما زال 1.5 مليون شخص يعيشون في الموصل وهو عدد أكبر بكثير مما يوجد في أي مدينة أخرى استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية قبل عامين في العراق وسوريا.

وطلب البغدادي من مقاتلي تنظيم الدولة أن يطلقوا "نارغضبهم" على القوات التركية التي تقاتلهم في سوريا ونقل المعركة إلى تركيا.

أضاف "أيها الموحدون.. لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة."

 

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