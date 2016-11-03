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رئيسة وزراء بريطانيا تنتقد حظر الفيفا ارتداء شارات الخشخاش

2/11/2016

دانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح للاعبي انجلترا واسكتلندا بارتداء شارات عليها زهرة خشخاش حمراء واعتبرت أنه أمر "شائن تماما".

وأصبحت زهرة الخشخاش الحمراء رمزا لإحياء ذكرى الجنود البريطانيين الذين سقطوا في معارك اندلعت في حقل للخشخاش في فلاندرز شمال بلجيكا في الحرب العالمية الأولى.

وقالت ماي خلال جلسة للبرلمان إن الأمر يرجع إلى الاتحادين الإنجليزي والاسكتلندي لكرة القدم ليقررا ما إذا كان اللاعبون سيرتدون شارات عليها زهرة الخشخاش عندما يلعبون في يوم الذكرى في 11 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري عندما تخلد المملكة المتحدة ذكرى قتلاها في الحرب.

ويفرض الفيفا حظرا شاملا على الرموز السياسية والدينية والتجارية على ملابس لاعبي كرة القدم.

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