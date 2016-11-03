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أردوغان: ألمانيا أصبحت "ملاذا للإرهابيين"

3/11/2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن ألمانيا أصبحت ملاذا للإرهابيين و"سيحاكمها التاريخ" واتهمها بعدم تسليم أنصار لرجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/ تموز.

وقال إن ألمانيا تؤوي منذ فترة طويلة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الذي يطالب منذ ثلاثة عقود بحكم ذاتي للأكراد كما تؤوي يساريين من جبهة حزب التحرير الشعبي الثورية اليسارية التي نفذت هجمات مسلحة في تركيا.

وقال أردوغان في احتفال بقصره في أنقرة "ليس لدينا أي توقعات من ألمانيا لكن التاريخ سيحاكمها على التحريض على الإرهاب… ألمانيا أصبحت ملاذا آمنا مهما للإرهابيين."

وأضاف "نحن قلقون من أن تكون ألمانيا التي حمت حزب العمال الكردستاني وجبهة حزب التحرير الشعبي الثورية على مدى سنوات الساحة الخلفية لمنظمة غولن الإرهابية." 

 

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