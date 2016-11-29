6 ناجين في تحطم طائرة تقل 81 شخصا بينهم فريق كرة قدم برازيلي

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن 6 أشخاص نجوا بعد أن تحطمت طائرة كانت تقل متنها 81 شخصا بينهم فريق برازيلي لكرة القدم وسط كولومبيا.

واختفت الطائرة، التي تقل 72 راكبا بالإضافة إلى طاقم من تسعة أشخاص، من على شاشات الرادار قرب بلدة لا يونيون على بعد 50 كيلومترا من مدينة ميدلين وسط كولومبيا.

وكان فريق تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم، الذي كان على متن الطائرة، في طريقه لمدينة ميدلين للعب مباراة الأربعاء ضد فريق اتليتيكو ناثيونال في نهائي كأس أمريكا الجنوبية والمعروفة بكوبا سود أمريكانا".

وقال مسؤول محلي إن هناك صعوبة في الوصول إلى موقع الحادث بسبب صعوبة الأحوال الجوية.