154 مليون أمريكي تسوقوا خلال "الجمعة السوداء"

الأمريكيون يتسوقون خلال "الجمعة السوداء"

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين أن العروض القوية والدعاية الواسعة شجعت المزيد من المستهلكين الأمريكيين على التسوق خلال موسم التسوق الأهم في الولايات المتحدة المعروف باسم "الجمعة السوداء" الذي بدأ يوم الخميس وانتهى يوم الأحد الماضيين.

وأظهر تقرير للاتحاد الوطني لمتاجر التجزئة في الولايات المتحدة ومؤسسة "بروسبر إنسايتس أند أنالاتيكس" أن حوالي 154 مليون شخص تسوقوا خلال "الجمعة السوداء" سواء من المتاجر الحقيقية أو من متاجر الإنترنت، وهو ما يزيد قليلا عن الرقم المسجل العام الماضي وبلغ 151 مليون شخص.

وبلغ متوسط إنفاق الشخص خلال "الجمعة السوداء" 289.19دولارا مقابل299.60 دولارا العام الماضي، في حين تم إنفاق حوالي214.13دولارا للشخص الواحد على الهدايا بما يعادل 74% من مشترياته.

وقال ماتيو شاي رئيس الاتحاد الوطني لمتاجر التجزئة "لقد كانت نهاية أسبوع قوية لمتاجر التجزئة، وأيضا للمستهلكين الذين استفادوا من بعض التخفيضات التي لا تصدق.. في الواقع قال أكثر من ثلث المتسوقين إن 100% من مشترياتهم كانت بأسعار مخفضة".

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة في الولايات المتحدة عن 5% في الوقت الذي زادت فيه الأجور بقوة خلال العام الحالي، كما انخفضت أسعار البنزين مما يشجع المستهلكين الأمريكيين على زيادة إنفاقهم الاستهلاكي.