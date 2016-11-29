ناسا تدشن مسابقة للتخلص من "فضلات رواد الفضاء"

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) مسابقة بهدف مساعدتها على التوصل إلى طريقة لكيفية التخلص من فضلات رواد الفضاء في حال اضطروا إلى البقاء في بدلاتهم الفضائية لفترة طويلة، وذلك في إطار خططها لإرسال مهمات مأهولة إلى كوكب المريخ في العشرين عاما المقبلة.

وتحمل المسابقة اسم "هيرو أكس" وهي تدعو المبدعين إلى تقديم حلول لما تدعوه مشكلة "سبيس بووب"، وستمنح ناسا ثلاثين ألف دولار لأفضل ثلاث أفكار.

والمعضلة هي أنه منذ انتهاء مهمة أبولو إلى القمر في ثمانينيات القرن الماضي فإن رواد الفضاء لم يبتعدوا أكثر من محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض المنخفض، وعلى متن هذه المحطة توجد "مراحيض" تستخدم "الفراغ" (الشفط) لامتصاص وتخزين البول والبراز، سواء للتخلص منه بأمان أو لإعادة تدويره ليصبح مياه شرب.

لكن في حال وقع حادث ما -مثل تشقق في جسم المركبة ينتج عنه انخفاض ضغط الهواء فيها- فإن رواد الفضاء سيضطرون إلى البقاء في بدلاتهم الفضائية دون خيار سوى التغوط فيها.

وفي حال السفر من وإلى محطة الفضاء الدولية فإن هذا الأمر ليس بذي أهمية كبيرة، حيث في غضون ساعات قليلة يستطيع الرواد العودة إلى الأرض والاغتسال.

لكن مع تطلع ناسا لإرسال رواد فضاء إلى المريخ فإن الرواد قد يضطرون إلى البقاء حبيسي بدلاتهم الفضائية لفترة أطول بكثير، ولهذا فإن الجيل التالي من بدلات الفضاء يجب أن يتم تصميمه لتوفير "هواء نقي، وماء، ووقاية، وعناصر غذائية حتى ستة أيام"، وفقا لناسا.

وتعجز ناسا عن إيجاد طريقة للتعامل مع هذه الفضلات بما فيها البول والبراز ودم الحيض، وحتى الآن لا تزال تستخدم "حفاظات" البالغين في التعامل مع هذا الأمر، لكن "الحفاظات" هي حل مؤقت بسبب أضرارها الصحية في حال ظلت -وهي ممتلئة- ملتصقة بالجسم فترة طويلة.

ولهذا لجأت ناسا إلى طلب المساعدة الناس لحل هذه المشكلة، مع الأخذ بالاعتبار أن بدلة الفضاء الجديدة ضيقة جدا ولا توجد فيها مساحة كافية لإضافة نظام تقني متطور، إلى جانب مسألة انعدام الجاذبية، وأن البدلة يجب أن تكون محكمة الإغلاق لحماية الرواد من فراغ الفضاء، كما أن أي نظام يتم التوصل إليه يجب عليه أن يستخدم بدون استعمال اليدين.

فبحسب ناسا، لأن بدلة الفضاء يجب أن تظل محكمة الإغلاق فإنه "من المستحيل على رائد الفضاء أن يصل إلى جسمه حتى لحك أنفه".

وأمام الراغبين في الاشتراك بالمسابقة المذكورة فرصة حتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 لتقديم أفكارهم، وسيتم اختيار أفضل ثلاث أفكار واختبارها أثناء عام ثم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسيمنح الفائزون جائزة مالية بقيمة ثلاثين ألف دولار.

