نائب بالبرلمان المصري يطالب بمحاكمة نجيب محفوظ

مصطفى قال إن روايات محفوظ تضمنت مشاهد خادشة للحياء

قال نائب بالبرلمان المصري إن الأديب البارز نجيب محفوظ كان ينبغي معاقبته على ما اعتبره مشاهد "خادشة للحياء" في رواياته.

وقال النائب أبو المعاطي مصطفى، العضو بلجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، إن رواياتي "السكرية" و"قصر الشوق" لنجيب محفوظ تضمنتا مشاهد تمثل خدشا للحياء.

وأضاف، خلال مناقشة اللجنة أمس الاثنين لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بقضايا النشر: "نجيب محفوظ يستحق العقاب؟ (نعم) يستحق العقاب، ولكن لم تحرك ضده الدعوى الجنائية".

وتابع قائلا إن مشروعات القوانين المطروحة بصيغتها الحالية تخالف مبدأ المساواة أمام القانون حسب قوله.

وقال: "لما يبقى مواطن عادي يرتكب هذا الفعل يتعاقب، لكن لما يبقى صحفي أو منتج أو إذاعي يتركب هذا الفعل لا يعاقب".

ويعد نجيب محفوظ (1911 – 2006) من أبرز الأدباء المصريين والعرب في القرن العشرين، وقد حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وهو العربي الوحيد الحاصل على الجائزة في الأدب.

