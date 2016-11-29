قطر تدعم تونس بـ1.25 مليار دولار

أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن مساعدة مالية لتونس بقيمة مليار و250 مليون دولار.

جاء ذلك خلال كلمة أمير قطر في افتتاح "المؤتمر الدولي للاستثمار" الذي بدأت أعماله صباح اليوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية تونس، بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات ووفود رسمية ورجال أعمال ومستثمرين وممثلين لمؤسسات دولية.

وقال أمير قطر في كلمته بالمؤتمر: "يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية".

وأضاف أن "الدعم القطري للشقيقة تونس في تزايد مستمر، وستواصل دولة قطر مساندة الجهود التونسية لتحقيق التنمية المنشودة، متطلعين إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لما فيه خيرهما".

كما دعا أمير قطر المجتمع الدولي إلى دعم تونس ومد يد العون لإنجاح التجارب الواعدة، بدل الاستنفار للتشاور بعد حصول الكوارث".

