البث الحي
منوعات

شاهد: وقوع أسوأ تكلس بالحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

29/11/2016

قال علماء إن المياه الدافئة حول الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا دمرت ثلثي منطقة شعاب مرجانية مساحتها 700 كيلومتر خلال الأشهر التسعة المنصرمة في أسوأ تكلس يسجل بالموقع المدرج على قائمة التراث العالمي.

ويوجه اكتشاف التدمير في شمال الحاجز ضربة قوية للسياحة بالمكان الذي أفاد تقرير في 2013 بأنه يدر نحو 5 مليارات و200 مليون دولار أسترالي”3  مليارات و900 مليون دولار أمريكي” سنويا.

وقال أندرو بيرد وهو باحث في جامعة جيمس كوك وشارك في إجراء مسح للشعاب المرجانية "إن الشعاب المرجانية تهترئ."

وأضاف أن هذا التكلس هو قطعا أكبر ما تم تسجيله في أي مكان،  ويرجع ذلك إلى مساحة الحاجز المرجاني العظيم الذي يغطي 348 ألف كيلومتر مربع فهو أكبر حاجز مرجاني في العالم.

ويحدث التكلس بسبب دفء سطح المياه في المحيط وهي ظروف مواتية تدفع الشعاب المرجانية إلى طرد الطحالب منها ما يؤدي إلى تكلسها.

ويمكن للشعاب التي تتكلس قليلا التعافي إذا انخفضت درجات الحرارة ،وأفاد المسح بأن هذا الأمر حدث بالفعل في الأجزاء الجنوبية من الحاجز حيث تكون الفرص أكبر لبقاء الشعاب المرجانية حيَة .

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" قد أحجمت عن إدراج الحاجز المرجاني العظيم على قائمتها للمواقع "المعرضة للخطر" في مايو/ أيار لكنها طلبت من الحكومة الأسترالية إفادتها بمستجدات التقدم الذي تحرزه في سبيل حماية الحاجز.

ويقول علماء المناخ إن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو تحبس الحرارة الصادرة عن الأرض مما يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعتبر أستراليا من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون لاعتمادها على مصانع تعمل بالفحم لتوليد الكهرباء.

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)