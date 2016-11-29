شاهد: وجبات تايلاندية من تماسيح وثعابين مشوية!

ظهر عامل بأحد المطاعم الصغيرة في حي شعبي بتايلاند، في مقطع صادم، وهو يشوي ببطء تمساحًا وثعبانًا منزوعي الجلد على الجمر لتحضير وجبات جاهزة سريعة، بحسب ما نشرته صحيفة ميرور البريطانية.

وأظهرت اللقطات المقززة، العامل وقد طعن التمساح والثعبان بعد انتزاع جلدهما، باثنين من أسياخ معدنية طويلة وبدأ بشويها على الجمر في أحد الأكشاك بالشارع وكأنه يطهي الضأن أو غزالاً أو لحمًا معتاداً.

ومن المعروف أن جلود الزواحف تباع بأثمان باهظة حيث تصنع منها الحقائب والأحذية وحافظات النقود الفخمة، وحظي الفيديو بانتشار واسع على شبكة الإنترنت، ووصفت الصحيفة هذه الوجبات بـ"الغذاء اللاذع".