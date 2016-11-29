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شاهد: نصب أكبر بناء متحرك في العالم فوق موقع كارثة تشيرنوبل

29/11/2016

في قلب منطقة معزولة مترامية الأطراف شمالي أوكرانيا جرى تركيب أكبر بناء متحرك في العالم فوق موقع كارثة تشرنوبل النووية لمنع تسرب الإشعاعات القاتلة من المفاعل المنكوب خلال المائة عام المقبلة.

وفي 26 أبريل/نيسان عام 1986 تسبب اختبار فاشل في المحطة النووية السوفيتية في انتشار سحب دخانية من مواد نووية عبر مناطق واسعة من أوربا؛ الأمر الذي أدى إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص وإصابة عدد غير معروف من العاملين الذين شاركوا في عملية التطهير بالتسمم.

وكانت السلطات قد بنت تابوتا خرسانيا على عجل فوق موقع المفاعل المنكوب لاحتواء أسوأ التسريبات الإشعاعية، لكن العمل بدأ على حل أكثر استدامة منذ 2001.

ويزن قوس الاحتواء الآمن 36 ألف طن، ويمكن رؤيته من على بعد عدة كيلومترات، وجرى تركيبه فوق الموقع على مدى الأيام الأربعة الماضية لمنع تسرب الإشعاع، والسماح بتفكيك ما تبقى من المفاعل بشكل آمن.

وصمم البناء الذي يشبه حظيرة طائرات ضخمة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة والتآكل والأعاصير.

وأقيمت مراسم اليوم الثلاثاء في تشرنوبل للاحتفال بهذا المعلم المهم في تاريخ العمل المستمر منذ عقود لتأمين الموقع والذي جرى تمويله بتبرعات تجاوزت ملياري يورو (2.1 مليار دولار) من أكثر من 40 دولة ومنظمة.

وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو: "ليشهد العالم كله اليوم ما يمكن لأوكرانيا والعالم أن يحققاه إذا اتحدا.. وكيف استطعنا أن نحمي العالم من التلوث النووي والمخاطر النووية".

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