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شاهد: نجاة 5 ومقتل 76 في حادث الطائرة الكولومبية المنكوبة

29/11/2016

قالت الشرطة الكولومبية إن 5 أشخاص فقط نجوا من حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل 81 شخصا بينهم فريق شابكوينسي البرازيلي لكرة القدم.

وقال مسؤول محلي في الشرطة إنه تم إنقاذ ستة أشخاص أحياء ولكن أحدهم توفي ليصبح عدد القتلى 76 شخصا.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث الكولومبية أن من بين الناجين ثلاثة من لاعبي فريق شابكوينسي البرازيلي لكرة القدم.

وكان الفريق، الذي يلعب في الدوري البرازيلي لكرة القدم، في طريقه إلى مدينة ميديين لمواجهة فريقها أتليتيكو ناسيونال في مباراة الذهاب بالدور النهائي في بطولة سودأمريكانا التي تعادل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكانت الطائرة المستأجرة تقل 72 راكبا وطاقما من تسعة أفراد. وذكرت تقارير إخبارية برازيلية إن 21 صحفيا كانوا من بين ركاب الطائرة.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تعليق كافة الأنشطة بعد الحادث.

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