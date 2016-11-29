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شاهد: مصرية تشعل الإنترنت بسخريتها من مكياج الأفراح

29/11/2016

حصد مقطع مصور طريف جداً، لمصرية تسخر من مكياج الفتيات في حفلات الزفاف، نحو 200 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لنحو 6 آلاف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وتداول رواد فيسبوك المقطع الساخر الذي رصدت فيه الفتاة المصرية استعدادات الفتيات لحضور حفلات الزفاف وكيف يبالغن بشكل غير طبيعي في وضع المكياج على وجوههن أملاً في اصطياد عريس من داخل الحفل.

وأظهر الفيديو فتاة "خفيفة الظل" وكأنها تعد نفسها لحضور حفل زفاف ومن ثم تبدأ في إحضار أدوات التجميل الخاصة بها وتطلب من الفتيات الإنصات إليها ومتابعتها جيداً واتباع نصائحها ثم تنهال على وجهها برقّات ثقيلة جداً من المكياج.

وخلال كل خطوة كانت الفتاة تستخدم ألفاظاً مضحكة باللهجة المصرية مثل "كل ما تكتري كل ما تكسبي" و"متبخليش على نفسك" و"أهم حاجة اللميع" حتى تحولت في النهاية إلى شكل أشبه بـ"زكية زكريا" وهي الشخصية المعروفة لدى المصريين والتي جسدها الفنان إبراهيم نصر في برنامج المقالب الشهير "الكاميرا الخفية".

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وأبدى الكثيرون إعجابهم بطريقة أداء الفتاة الساخرة.

 

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