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شاهد: ماراثون في القطب الجنوبي المتجمد !

29/11/2016

تحدى 50 رياضيا من مختلف دول العالم الأجواء الصعبة ودرجات الحرارة التي وصلت إلى 20 تحت الصفر للمشاركة في الدورة 12 لماراثون الجليد الذي يقام في القطب الجنوبي.

واتخذ رياضيون من 17 دولة كافة الإجراءات وارتدوا ما يمكنهم من الملابس لمواجهة الطقس الصعب قبل أن ينطلقوا في السباق الذي امتد لستة وعشرين ميلا.

وفاز الأيرلندي غاري ثورنتون بسباق الرجال بعد أن تصدر السباق منذ انطلاقه وحتى أنهاه في 3 ساعات و37 دقيقة و13 ثانية بفارق ثلاث دقائق فقط عن الرقم القياسي للماراثون.

وسبق لثورنتون الفوز بماراثوان القطب الشمالي عام 2013.

وفازت البولندية جوان ميدراس بمنافسة السيدات وقطعت مسافة السباق خلال ست ساعات ودقيقة و45 ثانية.

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