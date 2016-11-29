شاهد: كيس بطاطس يعطل المرور في لندن!

تعرض رجل لحادث محرج على ناصية شارعي أوكسفورد وريجنت وسط لندن، حينما تعثر أثناء عبوره طريقاً مزدحماً فسقط أرضاً وانسكب كيس خضروات كان يحمله وتناثرت عشرات حبات البطاطس التي كانت بداخله على الأرض، ما أدى إلى فوضى وسط الشارع وتعطل حركة المرور.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يصب الرجل بأذى، ونهض ليجمع حبات البطاطس بمفرده ثم سرعان ما توجه نحوه عدد من المارة لمساعدته وسط الزحام في منطقة مأهولة بالسكان.

وعلى الرغم من ضآلة المدة التي أعاد فيها الرجل حبات البطاطس إلى كيس خضرواته إلا أن حركة السير تعطلت وارتبك المرور لفترة، بينما حمل الرجل كيسه ورحل وكأن شيئاً لم يحدث، وحظي الفيديو بانتشار واسع على موقع يوتيوب.