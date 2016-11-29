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شاهد: قتلى وجرحى في تجدد قصف الطيران على ريف إدلب

29/11/2016

 

جددت طائرات النظام الحربية والطائرات الروسية اليوم غاراتها الجوية على عدة قرى وبلدات في الريفين الجنوبي والشرقي لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وجددت طائرات النظام ضرباتها الجوية على عدة قرى وبلدات في ريف مدينة إدلب الشرقي والجنوبي، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وسقوط عدد آخر من الجرحى والعالقين تحت الأنقاض جراء القصف بالصواريخ الارتجاجية التي طالت منازل المدنيين في مدينة جسر الشغور جنوبي إدلب، وسط محاولات من الدفاع المدني لرفع الأنقاض بحثاً عن ناجين.

وتواصل القصف الجوي على ريف إدلب الجنوبي، فسقط عدد من الجرحى في مدينة معرة النعمان وبلدة تلمنس بعد تنفيذ طائرات النظام غارتين جويتين، فيما سقط قتيل ونحو عشرة جرحى بقصف بالبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية الثقيلة على بلدة كفر رومة جنوب شرقي إدلب، في حين جرح عدد آخر من المدنيين جراء استهداف قناصة قوات النظام المتمركزين في بلدتي الفوعة وكفريا للمدنيين على طريق معرة مصرين

وتشهد مدن بلدات ريفي أدلب الجنوبي والشرقي تصعيداً كبيراً من قبل طائرات النظام جراء تكثيف ضرباتها الجوية تمهيداً لعملية عسكرية مرتقبة ومماثلة للعملية التي تقوم بها قوات النظام داخل مدينة حلب بهدف فك الحصار عن بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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