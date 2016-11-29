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شاهد: شجرة عيد الميلاد تصل إلى الكونغرس

29/11/2016

وصلت إلى الكونغرس الشجرة التي سيتم نصبها خلال احتفالات عيد الميلاد، وهي هدية من ولاية إيداهو.

وتم قطع الشجرة، التي يبلغ ارتفاعها نحو 25 مترا، من إحدى غابات ولاية إيداهو ويقدر عمرها بنحو 84 عاما.

وسيتم تزيين الشجرة بنحو ستة ألاف قطعة مصنعة يدويا من مواد معاد تدويرها وقام أطفال من الولاية بصنعها.

وبدأ تقليد وضع شجرة في الكونغرس للاحتفال بأعياد الميلاد عام 1964 عندما أحضر رئيس مجلس النواب شجرة بمناسبة عيد الميلاد وظلت موجودة لثلاثة أعوام.

وفي عام 1970 طلب الكونغرس من إدارة الغابات أن تقوم بتوفير شجرة كل عام من إحدى الولايات لوضعها في الكونغرس احتفالا بالأعياد.

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