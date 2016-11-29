شاهد: رد فعل أم تلتقي بوجه ابنها بعد وفاته بعام!

نشرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية مقطعاً مصوراً يرصد ردة فعل والدة ديفيد روبيو -الذي رحل وهو في عمر الـ26- حين التقت لأول مرة بالرجل الذي حصل على وجه ابنها بعد وفاته في حادث العام الماضي.

وأظهر المقطع لحظات مؤثرة للغاية وذهول الأم "نانسي ميلار" من أوهايو، عندما التقت مجدداً بوجه ابنها بعد عام من وفاته، ورأت ملامح ولدها تعود إليها من جديد.

ودخلت نانسي في نوبة بكاء حين اقترب منها الرجل الأربعيني، ليحيي بداخلها إحساس الأمومة والحنين إلى فلذة كبدها فاحتضنته في عناق طويل وطبعت على جبينه قبلة عميقة، وتأملته بنظرات أكثر عمقاً.

وتبرعت الأم نانسي بـ"وجه وقلب وكليتي" ابنها الراحل في بادرة إنسانية نادرة حظيت باهتمام وتركيز إعلامي واسع المدى آنذاك، وتوفي ديفيد روبيو وهو راكب دراجة هوائية، في حادث قبل عام، ثم حصل على وجهه هاردسون (42 عاماً) وهو رجل إطفاء شوهت النيران وجهه وضيعت ملامحه وهو يباشر عملية إخماد حريق في أحد المنازل عام 2001.

وكان لنجاح العملية الجراحية صدى واسعا أيضاً على وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، حيث وصفت بأكبر عملية زراعة للوجه على الإطلاق.