شاهد: حرائق الغابات تجتاح ولايتين أمريكيتين

أجبرت حرائق الغابات السلطات الأمريكية على إجلاء السكان عن مناطق عدة من ولايتي كولورادو وتينيسي.

ففي ولاية كولورادو، مازال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحرائق التي اتت على أكثر من 300 فدان في غابات الجبل الأخضر، ويمكن رؤية ألسنة اللهب من على بعد 20 كيلومترا.

ويقول مسؤولو مكافحة الحرائق في الولاية إنهم نجحوا حتى الآن في السيطرة على نحو 70 في المائة من الحرائق التي مازلت متأججة بالرغم من إنخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر خلال الليل.

وفي ولاية تينيسي، أجبرت السلطات سكان منتجعين وزوارهما على المغادرة بعد أن اشتدت الحرائق في الغابات والأحراش المحيطة بهما نتيجة للجفاف والرياح القوية.

وتسببت الرياح التي وصلت سرعتها إلى 12 كيلومترا في الساعة في انتشار الحرائق لتغطي نحو 500 فدان بالإضافة إلى عدد من الحرائق المتناثرة.