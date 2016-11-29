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شاهد:سمكة قرش تعض صيادا أستراليا

29/11/2016

أصيب صياد أسترالي بجروح خطيرة عندما عضته سمكة قرش ، في ذراعه اليوم بالقرب من الساحل الأسترالي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السمكة البالغ طولها مترا ونصف المتر، عضت الصياد أثناء طرحه لها على متن قاربه.

وتم نقل الصياد " 73 عاما " إلى المستشفى وهو ينزف بغزارة من ذراعه بعد أن قطع كيلومترين بقاربه حتى وصل إلى ساحل كوينزكليف على بعد 107 كيلومترات جنوب غربي ملبورن.

وذكرت القناة السابعة الأسترالية أن السمكة التي تنتمي لأسماك القرش واسعة الأنف ذي السبعة خياشيم ظلّت على القارب حتى نقلتها الشرطة.

ويعتقد أن ذراع الرجل قد تعرض لإصابة شديدة تتطلب معها إجراء جراحة تجميلية.

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