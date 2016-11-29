شاهد:رئيسة كوريا الجنوبية تعرض التنازل عن السلطة

طلبت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي من البرلمان اليوم التوصل إلى طريقة تتنازل بموجبها عن السلطة.

وقالت في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ، وسط دعوات متزايدة لاستقالتها بسبب فضيحة استغلال نفوذ "سأترك للبرلمان كل شيء بشأن مستقبلي بما في ذلك تقليص فترة ولايتي."

ونقلت وكالة " يونهاب " الكورية الجنوبية عن مسؤول رئاسي قوله إن الخطاب لن يكون إعلانا بتنحي باك عن الرئاسة.

وعصفت الفضيحة التي تورطت فيها صديقة قديمة لباك بالرئيسة التي اعتذرت مرتين وتقاوم دعوات شعبية لها لترك المنصب.

وطلب بعض نواب الحزب الحاكم من باك التنحي بموجب اتفاق يسمح لها بترك المنصب بكرامة رغم تكثيف أحزاب المعارضة الجهود لمساءلتها.

وكان مئات الآلاف من الكوريين الجنوبيين قد تظاهروا للأسبوع الخامس على التوالي وحثوا باك على التنحي.

وقال منظمون إن عدد المشاركين في المظاهرة وصل إلى مليون ونصف مليون شخص لكن الشرطة قدرت عددهم بنحو 260 ألفا فقط.