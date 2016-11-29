سادس حالة خلال شهر.. مطار القاهرة يمنع حقوقيا مصريا من السفر

الحقوقي المصري عبد الحفيظ طايل

منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الحقوقي المصري، عبد الحفيظ طايل، من السفر خارج البلاد، في سادس حالة منع نشطاء من السفر خلال شهر، بحسب الحقوقي نفسه.

وقال طايل، الذي يترأس مركز الحق في التعليم (غير حكومي مقره القاهرة)، إنه فوجيء بقرار منعه من السفر صباح اليوم من مطار القاهرة قبل سفره إلى الكويت لحضور مؤتمر دولي تربوي هناك، بناء على قرار قضائي بالمنع.

وأضاف طايل: "هذا المنع السادس خلال هذا الشهر بحق نشطاء المجتمع المدني والذي تجاوز خلال هذا العام أكثر من 20 حالة"، لافتا إلى أنه سيدرس الطعن من عدمه على القرار القضائي مع فريقه القانوني.

وشهد شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري بالإضافة إلى هذه الواقعة، وقائع منع 4 حقوقيين وإعلامي في أوقات وظروف مختلفة، بناء على قرارات قضائية، وهم الإعلامي عمر الليثي، والمحامون مالك عدلي وأحمد راغب وعزة سليمان، عايدة سيف الدولة، كما تعرض الناشط والمدون وائل عباس للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من بروكسل.

وأوضح رئيس مركز الحق في التعليم بمصر، أن "المنع من السفر حلقة من حلقات التغول على المجتمع المدني، و ربما قد يستمر العام المقبل بإجراءات أكثر قمعا".

واستدرك: "لكن المجتمع المدني في تصوري الآن اشتد عوده وانتشرت منظماته وقادر أن يستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان رغم هذه العقبات".

من جانبه، أكد مصدر أمني، إن طايل، تبين إدراجه بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق في إحدى القضايا (لم يذكرها)، وتم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة المتجهة للكويت، التي استأنفت الرحلة بدونه والسماح له بالخروج من المطار.

يأتي هذا فيما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم الثلاثاء برفع حظر السفر فوراً عن الناشطات في مصر، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة في تغريدة لها على موقع تويتر إلى 3 ناشطات في مجال حقوق الإنسان، هن: عايدة سيف، عزة سليمان، ومزن حسن، كانت السلطات المصرية قد منعتهن من السفر خلال الأسابيع الماضية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة مصرية، التحفظ على أموال خمسة حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، وعبد الحفيظ طايل، بجانب 3 مؤسسات حقوقية غير حكومية بينها "هشام مبارك تعمل في البلاد ، لاتهامهم فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التمويل الأجنبي"، ولم يصدر حكم نهائي فيها بعد.

ويُحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف مليون دولار أمريكي"، وفق أوراق القضية .

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".