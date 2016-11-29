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زوجان فرنسيان يهديان مطعمهما لأسرة سورية

29/11/2016

مطعم في فرنسا (صورة أرشيفية)

أهدى زوجان فرنسيان مطعمهما، الذي لم يجدا له زبونًا يشتريه، لأسرة سورية، بمدينة تورنو شرقي البلاد، بحسب صحيفة محلية.

وقالت صحيفة لوجورنال الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن الزوجان روبرت ونزهية كونز، أهديا مطعمهما إلى أسرة سورية وفدت إلى فرنسا منذ فترة وجيزة، بعد أن انتظرا 6 أشهر ولم يجدا شخصًا مناسبًا لشرائه.

وقالت نزهية كونز إنهما قررا إهداء المطعم إلى أشخاص لا يملكون مأوى أو عمل، عقب عدم مجيء أحد يدفع لهما ما يطلبانه.

وأوضحت أنهما تعرّفا على الأسرة السورية بعد اتخاذ قرارهما.

وفيما لم تفصح الصحيفة اسم الأسرة السورية التي تم إهداءها المطعم، غير أنها قالت إنهما سيستخدمان المطعم بطبخ مأكولات تعود للمطبخين السوري واللبناني.

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