رئيس إسرائيل يعارض مشروع قانون حظر الآذان عبر مكبرات الصوت

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

أعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الثلاثاء عن معارضته مشروع قانون مثير للجدل من شأنه حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الآذان في الصباح الباكر وفي وقت متأخر مساء.

ومن المتوقع عرض المشروع الذي أثار غضب المسلمين على الكنيست الأربعاء في قراءة أولى. وريفلين هو أرفع سياسي يعارض الاقتراح الذي يدعمه بعض اليمين الذي ينتمي إليه، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والتقى ريفلين الثلاثاء مسؤولين من اليهود والمسلمين في محاولة ل"تجاوز الخلافات حول مسألة المؤذنين" وفقا للرئاسة.

وقال "أعتقد أن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يكون له تأثير على الرأي العام، وسيكون مؤسفا تمرير قانون من شأنه أن يؤثر على مسألة حرية العبادة لمجموعة معينة".

من جهته، قال مسؤول في مقر الرئاسة إن ريفلين لا يرى لزوما للمشروع وأن القوانين الحالية تكفي.

يشار إلى أن منصب ريفلين فخري إلى حد بعيد.

بدورها، قالت المتحدثة نعومي توليدانو كاندل إن "الرئيس يعتقد أن التشريع الحالي لمنع الضوضاء والحوار بين مختلف الطوائف الدينية في إسرائيل قادر على حل المشاكل".

ويشير مؤيدو القانون إلى الإزعاج الناجم عن تضخيم الصوت خلال الآذان. كما يؤكدون أيضا أن مكبرات الصوت تستخدم في بعض الحالات لنشر رسائل الكراهية.

أما الجهات المعارضة فتذهب إلى نعت مشروع القانون بالعنصري مشيرة إلى وجود قوانين ضد التلوث السمعي.

رسميا، ينطبق مشروع القانون على جميع الأديان. لكن في الواقع لا أحد يجادل أن من شأنه إسكات مكبرات الصوت في المساجد طبقا لجدول زمني يحدده.

ويحظر المشروع في نسخته الأخيرة استخدام مكبرات الصوت من قبل المؤسسات الدينية بين الساعة 23:00 ليلا و07,00 صباحا.

ويثير ذلك غضب العرب في إسرائيل الذين يشكلون 17,5% من السكان وغالبيتهم الساحقة من المسلمين، لكن أيضا الفلسطينيين كونه ينطبق على القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.