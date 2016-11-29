انطلاق المؤتمر الأول لـ"برلمانيون لأجل القدس" في إسطنبول

الرئيس التركي شهد افتتاح المؤتمر

انطلقت في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لرابطة برلمانيون لأجل القدس"، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على قضية القدس والانتهاكات التي تجري بها من قبل إسرائيل، تحت شعار "القدس وتحديات المرحلة".

المؤتمر تتواصل فعالياته ليومين بمشاركة أكثر من 400 برلماني من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان، التركي إسماعيل قهرمان، فضلا عن نواب أتراك، ورؤساء برلمانات من دول أخرى مشاركة في المؤتمر.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تحدث حميد بن عبد الله الأحمر، رئيس "رابطة برلمانيون من أجل القدس"، عن الرابطة ودواعي تشكيلها.

وقال في كلمة له: "أمام الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في القدس وعجز المجتمع الدولي على وقفها، تداعت ثلة من البرلمانيين تمثل الشعوب الحرة، يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية ورمزية القدس، لتأسيس الرابطة؛ لتكون منبرا برلمانيا عالميا حرا" لتسلط الضوء على قضايا القدس والانتهاكات التي تتعرض لها.

وأضاف أن "المؤسسين أجمعوا أن تكون إسطنبول مقرا للرابطة"، لافتا إلى أن الرابطة تحظى بدعم من المؤسسات الرسمية التركية، وخاصة البرلمان.

"الأحمر" لفت إلى أن المؤتمر يتزامن مع "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة؛ حيث يعقد المؤتمر الأول بمشاركة واسعة من حوالي 40 دولة، يتصدرهم نخبة من رؤساء البرلمانات ونوابهم".

وأعرب عن أمله في أن "يشهد المؤتمر حوارا (بين المشاركين فيه) عن سبل دعم الفلسطينين، والانتصار للقدس، عبر التحرك في برلماناتهم، والمحافل البرلمانية العالمية".