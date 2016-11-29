العودة المحتملة لإنيستا تدعم برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

لن تأتي عودة أندريس إنيستا قائد برشلونة من الإصابة في وقت مثالي أكثر من الآن وذلك لدعم صفوف فريقه الذي يتراجع بفارق ست نقاط عن ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وذلك قبل لقاء القمة الذي سيجمع بين الفريقين يوم السبت المقبل.

وعانى لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما من تمزق في أربطة الركبة خلال الفوز 2-1 على ملعب بلنسية في 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي وعاد للتدريبات يوم الجمعة الماضي.

ولم يشارك الدولي الإسباني في تعادل الفريق 1-1 على ملعب ريال سوسيداد يوم الأحد الماضي لكن من المتوقع مشاركته أمام ريال مدريد – الذي لم يخسر خلال 31 مباراة في كافة المسابقات – يوم السبت المقبل.

وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة للصحفيين "أتمنى أن يكون متاحا خلال المباراة."

وفقد برشلونة أربع نقاط في آخر مباراتين بالدوري بتعادله سلبيا على ملعبه مع ملقة قبل أن يتعادل على ملعب سوسيداد.

وشارك إنيستا في أكبر عدد من مباريات القمة أمام ريال مدريد من بين كافة اللاعبين الحاليين إذ خاض 33 مباراة في كافة المسابقات.

وخاض ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد 32 مباراة لكل منهما.