السيسي: لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، اليوم، صدر عقب لقاء جمع السيسي، في قصر الاتحادية شرقي العاصمة المصرية القاهرة بنظيره الإريتري "أسياس أفورقي" الذي بدأ أمس زيارة للقاهرة تستغرق 3 أيام.

وتأتي زيارة أفورقي إلى القاهرة بعد أسابيع من توجيه أديس أبابا اتهامات رسمية إلى كل من القاهرة وأسمرة بدعم المعارضة المسلحة المناوئة للحكومة الإثيوبية؛ وهو ما نفته كل من القاهرة وأسمرة وقتها.

ولفت السيسي بحسب البيان إلى أن سياسة مصر الخارجية تقوم على "عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى (دون تفاصيل)"، مشيرا إلى "انفتاح مصر على الجميع وسعيها لإقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة (دون تسميتها)"، وفق المصدر ذاته.

يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية جددت أمس الاثنين، اتهامها لإريتريا بدعم مجموعة مسلحة أعلن القبض عليها الأحد خلال محاولة تسلل إلى البلاد عبر الحدود بين البلدين.

وجاء اتهام إثيوبيا لإريتريا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "تولدي ملوقتا" لوكالة لأناضول، بعد يوم من إعلان وزارة دفاع بلاده القبض على عدد من المسلحين خلال محاولة تسلل للأراضي الإثيوبية دون تحديد هويتهم.

وتطلق الحكومة الإثيوبية مسمى "المجموعات المناوئة للسلام" على مجموعات معارضة مسلحة، بينها "جبهة تحرير أورمو" و"حركة سبات قنبوت"، تتخذ من إريتريا مقرا لها، منذ اندلاع الحرب بين البلدين عام 1998.

يذكر أن الرئيس الإثيوبي "ملاتوتشومي" اتهم، في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤسسات رسمية مصرية بـ"دعم المعارضة المسلحة" في بلاده بهدف منع إثيوبيا من بناء سد النهضة.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

