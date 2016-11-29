ألمانيا: هجوم إلكتروني يقطع الإنترنت عن 900 ألف عميل

أفاد بيان حكومي، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن مئات الآلاف من العملاء في ألمانيا فقدوا الاتصال بشبكة الإنترنت في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف أجهزة "راوتر" خاصة بعملاء شركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيليكوم".

وقال المكتب الاتحادي لأمن المعلومات إن قراصنة الكمبيوتر استهدفوا "عمداً" الإدارة عن بعد لأجهزة "دي إس إل راوتر، وأكدت شركة الاتصالات الألمانية العملاقة الهجوم، الذي أثر على 900 ألف اتصال بالإنترنت.

وبدأت الشركة في العمل على إعادة الاتصالات بعد ظهر يوم الأحد، حيث تمت استعادة الاتصالات بشبكة الإنترنت بحلول يوم الاثنين، وقالت الشركة ومقرها بون إنه لا يوجد دليل على أنه تمت سرقة بيانات العملاء.