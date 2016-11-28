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وزارة الإعلام السورية تنشر خبرا عن تسمم بشار الأسد

28/11/2016

موقع الوزارة توقف لاحقا عن العمل بعد بث الخبر

نشرت وزارة الإعلام السورية على موقعه الإلكتروني الرسمي خبرا يفيد بإصابة الرئيس السوري بشار الأسد بحالة تسمم، لكن الموقع توقف عن العمل لاحقا، ونشرت صفحة الوزارة على فيسبوك تكذيبا للخبر.

وجاء في الخبر "إصابة سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد، رعاه الله ويحفظه من كل شر، بمرض معدٍ خطير.. وحسب ما توصلنا لدينا من معلومات فإن المرض انتقل إلى سيادة الرئيس بشار الأسد عن طريق تسميم الطعام".

وأضاف الخبر أن "الجهات المختصة ما زالت تبحث عن صاحب هذه العملية الشنيعة، ولكن بحمد لله ورعايته فريق من الاطباء المختصين يشرفون على حالة سيادة الرئيس ويقومون بالكشف عن نوع المرض وصحة التسمم".

وتابع البيان قائلا "وسوف يقوم الفريق بمتابعة التفاصيل ومتابعة الحدث لمعرفة المزيد من الأخبار عن صحة سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد حفظه ورعاه. نسأل الله العلي العظيم أن يطيل بعمره ويشفيه من كل مكروه".

لكن صفحة الوزارة على موقع فيسبوك قالت في تنويه إن موقع الوزارة الرسمي تعرض للقرصنة، وأضافت أن "كل الأخبار التي تمس السيد الرئيس بشار الأسد بسوء هي عارية عن الصحة تماماً".

ويعزز من هذا الاحتمال الصياغة الركيكة للخبر الذي نشره موقع الوزارة الرسمية، إضافة إلى توقف الموقع لاحقا عن العمل.

وينشر النظام السوري بياناته الرسمية عبر وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكثيرا ما يقوم معارضون للنظام السوري بقرصنة مواقع إلكترونية رسمية وبث رسائل مناهضة للنظام عبرها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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