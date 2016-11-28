"نحب محمدا" تثير قلق الاستخبارات الألمانية

الداعية السلفي صلاح الدين بيير فوجل

قال متحدث باسم هيئة حماية الدستور في ألمانيا "الاستخبارات الداخلية" إن جمعية سلفية تحمل اسم "نحب محمدا" وزعت سيرة النبي محمد في عدد من مدن ولاية شمال الراين فيستفاليا غرب البلاد.

وأوضح المتحدث أن الداعية السلفي صلاح الدين بيير فوجل المعروف بنشاطه الدعوي داخل ألمانيا كان من بين موزعي السيرة في مدينة مونستر التابعة للولاية.

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير قد قرر قبل نحو أسبوعين حظر جمعية "الدين الحق" المتطرفة على خلفية حملة "اقرأ" التي نظمتها الجمعية ووزعت خلالها كتبا ومنشورات إسلامية.

غير أن المتحدث أوضح أن جمعية "نحب محمدا" أصغر بكثير من جمعية "الدين الحق".

ورصدت المخابرات الداخلية في ألمانيا نشاطا سابقا في مدينة فرانكفورت بولاية هسن وسط ألمانيا شارك فيه أحد الناشطين السابقين بحملة "اقرأ".

وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية الألماني هو من سيقرر ما إذا كانت أنشطة الجمعية تشكل امتدادا لمنظمة "الدين الحق" التي تم حظرها "ونحن نقدم معلومات بالطبع ونراقب هذا التنظيم".