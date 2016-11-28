مصر تعتزم اقتراض نحو 3 مليارات دولار في يناير

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الاثنين، أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين مليونين ونصف و3 مليارات من الدولارات خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن حكومته تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريبا خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخاً محددا لهذا الطرح.

والسندات الدولية هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه، وتُستحق هذه الفوائد السداد في آجال محددة، بينما يتم سداد القيمة الاسمية للسند (قيمة القرض) بحلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

وتلجأ الحكومات إلى السندات لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية.

ومؤخرا قال الجارحي إن بلاده تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات من الدولارات خلال عام 2017 عبر طرح سندات دولية.

وكان مقررا في الأصل طرح الشريحة الأولى من هذه السندات الدولية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على أسواق السندات العالمية تسببت في قرار التأجيل، بحسب الوزير المصري.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرحت وزارة المالية المصرية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات من الدولارات؛ في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في الميزانية.

ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليارين و750 ألف دولار في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات عبر آلية التمويل الثنائي.

وكشف الجارحي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017/2018، دون أن يوضح مقدار هذا الخفض.

وقال إن الحكومة لن تتراجع عن خطتها في خفض دعم البترول والكهرباء خلال العام المالي الجديد، وإنها ماضية في الجدول الزمنى الذي يستهدف التخارج من الدعم نهائيا خلال 5 إلى 6 سنوات.

وتبنت الحكومة المصرية في عام 2014 خطة لخفض دعم الطاقة، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.

وقررت مصر رفع أسعار الوقود في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنسب متفاوتة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار من 8 جنيهات و88 قرشا إلى نحو 18 جنيها في الوقت الحالي.